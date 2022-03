Washington (AFP). Washington et Tokyo louent leur alliance cruciale pour la sécurité en Asie

Les Etats-Unis et le Japon ont réaffirmé mardi la solidité de leur alliance, "pierre angulaire" de la sécurité en Asie-Pacifique, au moment où la superpuissance chinoise affirme de plus en plus sa présence dans la région. "L'alliance inébranlable est la pierre angulaire de la paix et la sécurité en Aise-Pacifique", indiquent les deux pays dans un communiqué commun diffusé au début d'une rencontre dans le Bureau ovale entre le président Barack Obama et le Premier ministre Shinzo Abe. "Le chemin parcouru par nos deux pays démontre que la réconciliation est possible", ajoute le texte, à l'approche du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale dont le Japon était sorti défait après les bombardements atomiques américains de Hiroshima et Nagasaki. Evoquant les défis auxquels la communauté internationale est confrontée, le texte met en garde, dans une allusion notamment à la Chine sans pour autant la nommer, les "actions des Etats qui affaiblissent le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale en essayant unilatéralement de modifier le statu quo par la force". Le Japon et la Chine se disputent la souveraineté d'îles inhabitées en mer de Chine orientale, appelées Senkaku par le Japon et Diaoyu par la Chine. Les Etats-Unis ont depuis 1960 un traité de Défense avec le Japon, qui les oblige à défendre le pays en cas d'attaque. Le secrétaire d'Etat John Kerry a réaffirmé en début de semaine que cette alliance couvrait "tous les territoires" sous la responsabilité du Japon, "y compris les îles Senkaku". Washington a par ailleurs dénoncé récemment les "activités déstabilisatrices" de la Chine en mer de Chine méridionale où Pékin a engagé des constructions sur des récifs des îles Spratleys, que se disputent depuis des décennies plusieurs pays de la région. Etats-Unis et Japon saluent par ailleurs les "progrès significatifs" enregistrés dans leurs discussions bilatérales en vue d'aboutir à un vaste accord de libre-échange en Asie-Pacifique qui représenterait 40% du PIB mondial et rassemblerait 12 pays, à l'exception notable de la Chine. Lors d'une cérémonie d'accueil dans les jardins de la Maison Blanche sous un grand soleil, M. Obama a salué la place singulière du Japon "l'un des alliés les plus proches des Etats-Unis". "Notre relation bilatérale est plus forte que jamais", a de son côté souligné M. Abe. Les deux dirigeants devraient s'exprimer lors d'une conférence de presse commune en milieu de journée.

