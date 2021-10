Forum départemental des métiers de l'agriculture et du milieu rural à Condé sur Vire

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30

Les jeunes agriculteurs de la Manche organise ce jeudi le 1er forum départemental des métiers de l'agriculture et du milieu rural. Il permettra aux élèves et étudiants de découvrir ces métiers parfois méconnus mais il s'adresse également aux demandeurs d'emplois. De nombreux professionnels seront présents et se tiendront à votre disposition pour présenter leurs différents métiers.

Tous les domaines de métiers sont représentés. Des tables rondes sont aussi organisées tout au long de la journée sur la gestion d'une exploitatino, l'installatino, l'agro-alimentaire, le paysagisme ou encore les vétérinaires en milieu d'élevage.

Les Jeunes Agriculteurs souhaitent développer ce forum pour en faire un RDV régulier, qui permettrait de valoriser tous ces métiers.

Le forum se tient jeudi 24 février de 9h à 17h30 à la salle Condé Espace de Condé sur Vire. L'entrée est libre et gratuite. Plus d'informations ici: http://www.ja50.fr/

Ecoutez Antoine Maquerel nous parler du programme de ce forum: