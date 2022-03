Sortir dans l'Orne : lundi 27 avril

Ce soir, au Mega CGR de Saint-Saturnin, assistez à l'avant-première du film «Nos femmes» avec Daniel Auteuil, Richard Berry et Thierry Lhermitte. Max, Paul et Simon partagent une amitié joyeuse et assidue depuis 35 ans. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. C'est ce lundi soir à 20h.



Mercredi, à Argentan, se tient un forum solutions emploi. Sur place : job dating, job d'été, informations métiers et accompagnements spécifiques. Rendez-vous ce mercredi au Pôle Emploi d'Argentan de 9h30 à 12h15 et de 13h45 à 16h30. Pensez à apporter votre CV.



Jeudi, retrouvez le duo d'Ibeyi en concert à la Luciole d'Alençon. L'entrée est à 12€, l'interview complète est à retrouver sur tendanceouest.com