Foire St-Romain : les forains claquent la porte

Les collectivités locales, mairie de Rouen et Métropole en tête, veulent déplacer la foire Saint-Romain sur l'esplanade Saint-Gervais, rive droite, là où se tiennent les Concerts de la Région début juillet. Dans un communiqué, ces collectivités assurent que "les conditions de sécurité ne sont plus réunies sur le site. Les mesures exigées par les pompiers suite à l'incendie du Pont Mathilde, les travaux urgents à entreprendre sur la trémie ferroviaire, conjugués à une fréquentation croissante de la foire, obligent la Ville et la Métropole à organiser cet événement majeur sur un emplacement plus grand et plus sûr pour ses dizaines de milliers de visiteurs quotidiens."

Les forains refusent le nouvel emplacement

Cet espace, c'est donc l'esplanade Saint-Gervais, appelée à accueillir les autres grandes manifestations populaires (Armada et Concerts en tête). Des aménagements sont prévus, pour un coût de 3 millions d'euros. Mais les forains ne l'entendent pas de cette oreille. Selon les collectivités, ils ont quitté la réunion consacrée aux aménagements de l'esplanade. Une décision qui, pour la Ville et la Métropole, ne crée pas "les conditions d'un transfert serein."

Les forains craignent entre autres un certain isolement en quittant ainsi le centre-ville rouennais. L'an passé, l'implantation de la foire sur la prairie St-Sever tout juste aménagée avait déjà créé la polémique.