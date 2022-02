Sortir dans le Calvados : vendredi 24 avril

Tout ce week-end, l'AFK, l'Association Francevillaise de Kite organise la fête du kitesurf à Merville-Franceville. Au programme : compétition freestyle tous niveaux, tests matos, initiations et animations. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement «Fête du Kite».



Demain, il y a du football, le SM Caen reçoit l'équipe de Guingamp pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce samedi, à 20h sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Demain, participez à la soirée concert Coverqueen au BBC à Hérouville-Saint-Clair. Retrouvez les plus grands morceaux de Queen mais aussi de Téléphone avec le groupe Hygiaphone. La soirée Coverqueen c'est ce samedi soir au BBC. L'entrée est à 25€ en prévente. Toutes les infos sont à retrouver sur BBC