Les agriculteurs ont la côte auprès des Français

Les chiffres montrent que la profession conserve une très bonne image auprès des particuliers puisque 65% d'entre eux estiment que les agriculteurs sont également respectueux de la santé des consommateurs.



Seul bémol, seules 55% des personnes interrogées considèrent que les agriculteurs respectent l'environnement. Un chiffre qui reste stable par rapport à l'année dernière, mais qui affiche une baisse par rapport à 2005 et 2006 (61%).



Si les consommateurs français sont nombreux à faire confiance aux agriculteurs, ils ne sont en revanche que 54% à déclarer pouvoir payer plus pour leurs produits alimentaires afin de garantir un meilleur revenu à la profession. Ainsi, 35% des sondés seraient prêts à les payer 5% plus cher, contre seulement 15% qui affirment pouvoir payer 10% plus cher.







