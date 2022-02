Sortir dans l'Orne : mardi 21 avril

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi la ville d'Argentan et le service des sports proposent des animations sportives et ludiques appelées baby raid pour les 6-9 ans et raid junior pour les 9-14 ans. Comptez entre 5 et 8€ l'inscription. Plus d'infos sur Argentan



Dimanche, le centre aquatique Alencéa à Alençon, organise une grande chasse aux œufs. Avant ou après la baignade, venez remplir votre panier de chocolats. Pour les enfants âgés de 1 à 6 ans c'est de 11h15 à 12h et pour les enfants de 7 à 12 ans, rendez-vous de 10h15 à 11h. Plus d'infos sur Alencéa



Dimanche, à la Ferté Macé, une course cycliste junior est organisée. C'est la 1ère manche du challenge du Pays Ornais organisée par la Vélo-Club Fertois, section école de cyclisme. De 13h à 17h30 dans la zone industrielle.