Sortir dans l'Orne : vendredi 24 avril

Tout ce week-end, c'est la 3ème édition du Salon Habitat, Déco, Immo et Jardin de Flers. Différents espaces thématiques seront représentés. Rendez-vous, demain et dimanche, salle Maurice Lecocq à Saint-Georges-des-Groseillers, c'est de 10h à 18h les deux jours. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Dimanche, Tinchebray Cyclo organise la rando VTT de l'Egrenne. Ce sont des parcours de 25, 30 et 40 km. Le premier départ sera donné à 8h30 sur le champ de foire de Tinchebray. Le port du casque est obligatoire.



Dimanche, le centre aquatique Alencéa à Alençon, organise une grande chasse aux œufs. Avant ou après la baignade, venez remplir votre panier de chocolats. Pour les enfants âgés de 1 à 6 ans c'est de 11h15 à 12h et pour les enfants de 7 à 12 ans, rendez-vous de 10h15 à 11h. Plus d'infos sur Alencéa