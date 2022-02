Sortir dans l'Orne : lundi 20 avril

Vendredi, le Centre Socioculturel Fertois organise sa 4ème soirée jeux. Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. C'est de 20h à 23h avec plus de 50 jeux à disposition. Plus d'informations auprès du Centre Socioculturel de la Ferté Macé.



Profitez des vacances scolaires pour vous rendre au Mémorial de Montormel. C'est à l'emplacement même du mémorial que finit de s'effondrer, en août 1944, la puissante machine de guerre allemande déployée en Normandie. Une expérience pédagogique à vivre avec vos enfants. Sur Tendance Ouest, remportez vos 2 entrées dés maintenant en composant le 02 33 05 32 30.



Le Festival Les Bichoiseries se déroulera les 26 et 27 juin à Cerisy-Belle-étoile.Découvrez dés maintenant la programmation pour cette 9ème édition avec Arnaud, membre organisateur du Festival...SON...Toutes les infos à retrouver sur Les Bichoiseries