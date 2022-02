Vos commerçants de centre-ville vous accueillent dans la bonne humeur avec de nombreuses animations pour les grands et les petits le mercredi 22 et samedi 25 avril.



Mercredi 22 avril, de 14h à 18h : maquillage enfants, clown sculpteur de ballons, atelier de jardinage enfants, concours de dessin, aire de jeux en bois, parcours d'éveil sportif, ...



Samedi 25 avril, de 14h à 18h : initiation à l'art floral, démonstrations de coiffures fleuries, stand d'essais de voitures, défilé de mode, groupe de percussionnistes, loisirs créatifs, ...



Toutes ces animations sont proposées gratuitement par les Vitrines de Caen.



Au programme des festivités également, un grand jeu concours avec plus de 10 000€ de cadeaux à gagner.



Plus d'informations sur Les Vitrines de Caen



Ecoutez, Eric Delaunay, Président des Vitrines de Caen.

La Fête du Printemps, un nouvel événement à Caen Impossible de lire le son.