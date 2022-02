Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 18 et 19 avril

MANCHE



Jusqu'à dimanche, c'est le 2ème salon du camping-car et de la caravane sur l'hippodrome de Cherbourg – La Glacerie. Revivez le camping des années 70. 150 véhicules neufs et d'occasion sont exposés. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Le port Chantereyne est en effervescence à partir de vendredi et tout ce week end avec le Cherbourg Nauting, édition 2015. Il s'agit d'un grand salon nautique avec de nombreux professionnels de la plaisance. Et pour la première fois une épreuve de "Class 40" se déroulera entre Cherbourg et Aurigny.



Crea'kids, c'est une grande fête pour les enfants qui se tient tout ce week-end à Carentan, mais aussi un peu pour les adultes. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase du Haut-Dyck à Carentan. L'entrée est à 2€ pour les plus de 3 ans.



Le disquaire day est un événement national qui réunit les disquaires indépendants. A cette occasion, de nombreux vinyles de tous styles musicaux et d'époque sont édités en édition limitée collector. Retrouvez vos vinyles exclusifs ce samedi dès 10h à Planet R Saint-Lô, premiers arrivés, premiers servis.



Dimanche, de nombreuses animations seront proposées au Mesnilbus. Au programme : marché aux puces, exposition de voitures anciennes et apéro concert. Retrouvez plus d'informations sur la page Facebook "Accueil & Loisirs Le Mesnilbus".



Dimanche, c'est la 6ème édition du Bike and Run du Haras de Saint-Lô. Course classique de 18 km avec 2 équipiers et un vélo, course enfants et épreuve découverte de 9 km pour tous. Renseignements et inscriptions sur Saint-Lô Triathlon



Dimanche, épreuve de Fol'Car sur le circuit de Lessay Manche. Une course comptant pour la Coupe de France et le Challenge Centre Ouest 2015. Les meilleurs pilotes de Fol'Car seront présents parmi plus de 180 engagés au départ. Rendez-vous ce dimanche sur le circuit de Lessay. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Dimanche, c'est la foire de printemps à Gavray. Rendez-vous sur la lande Saint-Luc où environ 150 exposants, déballeurs, quelque 200 équidés, chiens et volailles sont attendus. Il y aura aussi un vide-greniers pour vous permettre de trouver l'objet rare.



CALVADOS



Jusqu'au 10 mai, la ville de Caen accueille la grande foire de Pâques au parc des expositions. Environ 140 manèges, jeux et stands de confiserie font le bonheur des petits et des grands. Retrouvez les horaires d'ouverture sur caen.fr et profitez-en avec vos enfants.



Samedi, assistez au concert de Shy'm au Zénith de Caen pour sa tournée Paradoxale Tour. C'est à 20h. L'entrée varie entre 52 et 29€, selon si vous êtes assis ou debout. Retrouvez toute la programmation du Zénith de Caen sur Zénith de Caen



Samedi, il y a du basket. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe de Pornic au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.



Le 1er Rétro Bessin se déroule dimanche à Tour-en-Bessin. Il y aura des défilés, des baptêmes ou encore une bourse d'échanges. Rendez-vous ce dimanche de 11h à 18h au château de Vaulaville à Tour-en-Bessin.



ORNE



Samedi, petits et grands ont rendez-vous à l'Aigle pour le carnaval sur le thème de l'Espagne. Au programme : ateliers maquillage pour les enfants, parade dans les rues en fanfare, spectacle et goûter. Rendez-vous sur la place de la mairie à 14h. En cas de pluie, rendez-vous à la salle Verdun à 15h30.



Borsberg, le 1er cirque de Normandie, vous présente sa nouvelle création 2015 à Argentan. Pour les représentations, rendez-vous sur la place du champ de foire samedi et dimanche à 15h. L'entrée est à partir de 8€.



Dimanche, c'est la 16ème édition des détours de St Georges des Groseillers. Au programme, des randonnées VTT, cyclo et pédestre. Plusieurs circuits seront proposés. Départ de la salle Maurice Lecocq. C'est 2€ si vous êtes licenciés dans un club et c'est 6€ si vous ne l'êtes pas. Rendez-vous, ce dimanche, entre 7h30 et 9h30 pour les inscriptions.



Dimanche, c'est la 2ème édition du rallye nature de la vallée de la Rouvre à Ségrie-Fontaine. Une manifestation familiale qui permet de découvrir la vallée au fil du sentier du granite. C'est 8€ par équipe si vous vous inscrivez avant demain. Retrouvez plus d'informations sur CPIE 61