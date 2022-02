Sortir dans la Manche : vendredi 17 avril

Jusqu'à dimanche, c'est le 2ème salon du camping-car et de la caravane sur l'hippodrome de Cherbourg – La Glacerie. Revivez le camping des années 70. 150 véhicules neufs et d'occasion sont exposés. C'est de 10h à 19h, l'entrée est gratuite.



Dimanche, c'est la 6ème édition du Bike and Run du Haras de Saint-Lô. Course classique de 18 km avec 2 équipiers et un vélo, course enfants et épreuve découverte de 9 km pour tous. Renseignements et inscriptions sur Saint-Lô Triathlon.



Le concours de chant Hissez Les Voix se tiendra cette année le samedi 8 août au Passous à Agon-Containville. Vous êtes jeunes chanteurs et vous souhaitez montrer votre talent en public ? Les inscriptions sont ouvertes avec un thème spécial 60's. Retrouvez toutes les informations sur la 6ème édition d'Hissez les Voix sur Tendance Ouest