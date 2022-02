Nouvelle mobilisation pour la piscine à Magny le Désert

« Prend ta retraite », Ce fossoyeur du pays fertois, virez-le » : les messages véhiculés par les pancartes des manifestants ont le mérite de la clarté. Ils sont une bonne quarantaine dans la salle de conseil, mais aussi à l'extérieur, à protester dans le calme contre la fermeture, le 1er mars dernier, du centre aquatique situé à La Ferté Macé, et géré par la CDC du Pays fertois.

Cette fermeture serait la conséquence de divergences sur le montant des participations financières des 15 communes qui ont construit cette piscine. C'est en tous cas ce qu'explique Daniel Miette, le président de cette intercommunalité. Les problèmes viendraient notamment des communes de Couterne et St Michel des Andaines.

Toujours est-il que depuis le 1er avril, l'entreprise Vert Marine n'est plus délégataire pour s'occuper de faire fonctionner la piscine, et qu'elle est fermée. Question de l'avenir du personnel (repris temporairement par la CDC), des produits d'entretien (il ne faut pas que l'équipement -même fermé- se dégrade), question des scolaires : les dossiers se sont enchaînés ce mercredi.

Daniel Miette a expliqué avoir reçu mardi 14 avril 2 délégataires potentiels pour relancer l'activité : Vert Marine et Récréa. Chacun a 15 jours, délai légal, pour actualiser ses propositions de gestion du site.

Finalement, cette réunion s'est plutôt bien déroulée, même si quelques élus, comme Stéphane Gravelat, un proche de Daniel Miette, commencent à prendre leur distance, d'avec leur président : « le conseil communautaire n'a pas pu délibérer en connaissance de cause, on a commis une faute, il faut le reconnaître. On est dans une situation anachronique, j'ai des craintes dans ce dossier, on risque de se retrouver avec la piscine fermée 6 mois, je ne sais pas où on va, pourquoi on est en train de détruire le territoire. J'aurais du mettre les pieds dans le plat plus tôt ».

Les usagers ne croient pas à une réouverture rapide du centre aquatique. Si un délégataire potentiel fait appel, la procédure durera quelques 6 mois. Daniel Miette assure que non...

Les usagers ont bloqué la sortie des élus intercommunaux, de leur salle de réunion, pour les obliger à un dialogue, relativement courtois, malgré les divergences de vue et une tension évidente.

Chacun campe sur ses positions. L'avenir dira qui a raison.

Nouvelle mobilisation pour la piscine à Magny le Désert Impossible de lire le son.

Dès ce mercredi soir, les élus du secteur de la Ferté Macé sont convoqués chez le Préfet de l'Orne, pour tenter de débloquer ce dossier et permettre la réouverture rapide de cette piscine.

De leur côté, les usagers se réuniront ce jeudi soir à La Ferté Macé pour organiser la suite de leur mobilisation, notamment avec des réunions d'informations des élus et de la population, dans les 15 communes qui sont à l'origine de la création de cette piscine. C'était il y a seulement 8 ans.