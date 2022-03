Sortir en région: jeudi 17 février

En football et en CFA Cherbourg a fait match nul, 1 partout, hier soir face à Romorantin et Avranches s'est incliné 1-0 sur sa pelouse face à Luçon.

Les deux équipes bas-normandes s'affrontent samedi à 18h au stade Fenouillère d'Avranches venez nombreux assister à ce derby normand.



A la Fonderie à Hérouville St Clair c'est la Nuit de l'orientation de 17h à 22h, cet événement s'adresse aux collégiens, lycéens, étudiants qui souhaitent trouver la bonne orientation ou même ré-orientation avec des ateliers-débats, des conseils individuelles, des speed-dating des métiers pour renconter de nombreux professionnels en tête à tête et durant 10min, mais aussi un espace multimédia dans une ambiance conviviale et festive, ce soir à la Fonderie et demain au groupe Fim de Cherbourg de 18h à 22h30.



Un spectacle ce soir au Préau à Vire nommée « Et la nuit chante » qui relate la dégradation des relations d'un couple après son premier enfant c'est à 20h30.



Ce week-end et jusqu'à mardi prochain, les gastronomes ont rendez-vous à Deauville pour l'Omnivore Food Festival au Centre International, des démonstrations, des débats, des dégustations avec la présence de grands chefs comme Cyril Lignac, Thierry Marx, Jean-François Piège, que vous retrouvez chaque lundi soir dans Top Chef sur M6.



Avant un grand week-end de sport dans notre région, La Manche remet demain soir ses récompenses aux meilleurs sportifs à Condé sur Vire demain soir.

Palmarès à découvrir samedi sur tendanceouest.com



Les traditionnelles chansons françaises ont encore de beaux jours devant elles, un sondage révèle que Charles Trenet restent appréciées de 60% des Français près de dix ans après sa mort le 19 février 2001, l'occasion de rendre hommage au fou chantant avec Yves Teicher qui chante Trenet demain soir au théâtre de la Haute-Ville à Granville.



Enfin dès demain et jusqu'à dimanche c'est le salon de l'habitat au Parc Expo de St Lô, de 10h à 19h.



