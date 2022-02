Akhisar (Turquie) (AFP). En Turquie, ouverture du procès de la catastrophe minière de Soma

Le procès de la catastrophe minière de Soma (ouest de la Turquie), qui a coûté il y a près d'un an la vie à 301 mineurs, s'est ouvert lundi devant le tribunal de la ville voisine d'Akhisar en présence de nombreuses familles des victimes et sous forte protection policière. Quarante-cinq personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont les huit plus hauts cadres de la société exploitante de la mine poursuivis pour avoir délibérément négligé la sécurité de leurs ouvriers au nom d'une course effrénée à la rentabilité. Symboliquement, quelque 200 parents des victimes, certains coiffés de casques de mineurs, sont arrivés en cortège devant le centre culturel d'Akhisar aménagé pour l'occasion en tribunal, derrière une immense banderole noire recouverte des noms des 301 ouvriers morts le 13 mai 2014, ont constaté des journalistes de l'AFP. "L'Etat meurtrier rendra des comptes", ont scandé les manifestants, réunis par plusieurs syndicats et partis politiques de gauche, hostiles au gouvernement islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan. "Mon frère est mort à Soma, j'ai perdu 301 frères dans cette mine", a déclaré à l'AFP l'un d'eux, Murat Aybak. "Je veux que tous ceux qui étaient responsables, que tous ceux qui ont donné des ordres, tous ceux qui nous ont fait travailler comme ça soient punis pour leurs fautes", a ajouté M. Aybak, lui-même ancien mineur. La mine de charbon de Soma a été ravagée le 13 mai 2014 par un incendie qui a fait 301 morts, pour la plupart brûlés ou intoxiqués par les émanations de monoxyde de carbone, et 162 blessés. En conclusion de son enquête, le procureur a requis contre huit responsables de Soma Kömür, exceptionnellement inculpés de "meurtres", des peines de vingt à vingt-cinq ans de prison pour chacune des victimes de l'accident. Les avocats des parties civiles ont mis en cause la responsabilité du gouvernement, accusé d'avoir fermé les yeux sur les violations des mesures de sécurité dans la mine. Selon les médias, un millier de policiers ont été déployés par précaution autour du tribunal, afin d'éviter tout incident.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire