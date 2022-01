Savastepe (Turquie) (AFP). Turquie: les familles des mineurs tués à Soma en quête de justice

Elle attendait ce face-à-face depuis longtemps. Près d'un an après la catastrophe qui a tué son mari au fond de la mine de Soma, Gamze Degirmen se réjouit de retrouver enfin ses patrons à la barre d'un procès, avec la volonté de faire éclater la vérité et d'obtenir justice. "Je veux les regarder les yeux dans les yeux et je veux voir dans leur regard qu'ils regrettent, ça me ferait vraiment du bien", lâche la jeune femme, "avec ce qu'ils ont fait, il faut qu'ils soient punis, il ne faut surtout pas qu'ils s'en sortent". Quarante-cinq personnes, dont les huit plus hauts cadres de l'entreprise qui exploitait la mine, sont jugés à partir de lundi devant le tribunal d'Akhisar, accusés d'une longue série de fautes et de négligences qui ont précipité l'accident, le plus grave de l'histoire industrielle de la Turquie. Le procureur a requis contre eux jusqu'à vingt-cinq ans de prison pour chacun des 301 mineurs tués. La vie de Gamze Degirmen a chaviré le 13 mai 2014. Ce matin-là, son mari Ismail est descendu, comme presque tous les jours, au fond d'un des nombreux puits de charbon creusé au flanc des montagnes pelées qui dominent la ville de Soma, dans l'ouest de la Turquie. Il n'en est pas ressorti vivant. En début d'après-midi, un feu a embrasé la veine où il travaillait et s'est propagé aux autres galeries. En quelques minutes, 301 "gueules noires" meurent, brûlées ou empoisonnées par les émanations mortelles de monoxyde de carbone. Alertée par les coups de fil insistants de ses proches, la jeune femme a vite pris conscience du drame. En pleine nuit, elle réussit à monter jusqu'au carreau de la mine. C'est là qu'elle retrouvera le corps sans vie de son mari, 29 ans, sur une civière. "Il était tout froid. Pour le sortir, ils lui avaient mis un masque sur le visage pour faire croire qu'il était encore vivant", décrit Gamze entre deux sanglots, "c'était horrible". A 24 ans, la voilà veuve, avec deux enfants en bas âge et sans ressource. Contrairement à d'autres épouses, mères ou s?urs de victimes, la jeune femme a refusé de céder à la douleur du deuil. Quelques jours plus tard, elle est la première à porter plainte contre l'exploitant de la mine, le groupe Soma Kömür. - 'Quelqu'un va mourir' - Juste avant sa disparition, il lui avait confié ses conditions de travail déplorables, les cadences infernales imposées par sa direction pour un salaire de 1.000 livres par mois (350 euros) à peine et aussi sa crainte d'un accident. "Les derniers temps, il me répétait sans cesse qu'il faisait très chaud dans la mine, sur les bras il avait des marques comme si on l'avait brûlé avec des cigarettes", raconte la jeune femme, "il me disait +on nous dit de produire plus, mais quelqu'un va mourir+". Son avocat, lui non plus, ne décolère pas. "C'est un accident d'un autre temps, on est à l'époque d'internet et on fait travailler des gens comme des esclaves", s'emporte Unal Demirtas. "Pour un pays candidat à l'union européenne, c'est inacceptable", insiste-t-il, "cela n'aurait jamais dû arriver, jamais". Juste après la catastrophe, sa cliente a été contrainte de quitter son logement pour rejoindre la petite maison de ses parents. Elle vit aujourd'hui des maigres allocations de l'Etat, comme pas mal de ses voisins de Savastepe. La ville a payé un lourd tribut à la mine. 53 de ses habitants ont péri à Soma. Et la plupart n'ont toujours pas repris le travail. "Ils ne vivent que de leur allocation chômage, ce n'est pas facile", explique Zeki Özer, le président de l'association des mineurs qui s'est constituée pour leur venir en aide. "Nous les mineurs, on espère que ce procès encouragera les employeurs à améliorer la sécurité au travail et que tout le monde retrouvera du travail". Ganzem Degirmen est très loin de tout ça. La jeune femme sait qu'elle obtiendra peut-être des indemnités substantielles mais, pour elle, non, l'important n'est vraiment pas là. "Notre vie est brisée mais ce n'est pas la compensation pour le sang versé qui compte () il faut que les coupables soient punis pour leurs fautes", répète-t-elle, déterminée. "C'est pour mes enfants que je fais ce procès, et ce procès, on va le gagner".

