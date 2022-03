Basket : Mondeville lourdement battue à Bourges (67-44)

« Jouer Bourges à Bourges n'est jamais simple, minimise Hervé Coudray, l'entraîneur mondevillais. Même en Euroligue, personne n'est allé gagner là-bas. C'est d'autant plus dur quand il manque une joueuse importante (Lenae Williams). » Les Mondevillaises auront tenu un quart-temps avant de plonger. « On a pris un éclat dans les cinq dernières minutes du deuxième quart en commettant quelques erreurs défensives et on n'a jamais réussi à revenir », déplore Hervé Coudray.

Mondeville n'a pas trouvé de solutions face à la défense berruyère. « Il aurait fallu plus d'alternance dans le jeu et, surtout,plus d'agressivité offensive », expose le coach mondevillais. Huitième du classement, le club du président Dufour est loin du top 4, son objectif initial, et sait qu'il va « devenir très difficile » de l'accrocher. Pour l'heure, son objectif est de briser la mauvaise spirale qui le frappe pour retrouver « confiance et sérénité ». Après avoir reçu Nantes mercredi 16 février, les Mondevillaises se déplaceront à Toulouse, samedi 19 février. Deux matchs qu'il faudra impérativement gagner pour espérer se rapprocher d'une place un peu plus conforme à leurs ambitions.