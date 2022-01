Summerville (Etats-Unis) (AFP). USA: funérailles de Walter Scott, l'homme noir abattu par un policier blanc

Des centaines de personnes ont assisté samedi aux funérailles de l'homme noir qui a été abattu dans le dos il y a une semaine par un policier blanc en Caroline du Sud, un drame qui a été filmé par un passant. La cérémonie se déroulait au WORD ministries Christian Center à Summerville, à une trentaine de kilomètres de North Charleston où Walter Scott, 50 ans, a été touché par cinq balles tirées par Michael Slager, 33 ans. Selon les médias locaux, le cortège funéraire a été accompagné d'une escorte de policiers à moto. Le cercueil était enveloppé d'un drapeau américain et orné d'un souvenir des Dallas Cowboys, son équipe de football américain favorite. Selon un journaliste de l'AFP, 200 à 300 personnes ont fait le déplacement, dont certaines n'ont pu entrer dans le lieu de culte. Des photos de famille figuraient dans le programme du service, accompagnées des mots "tu nous manqueras". Outre la famille et les proches, l'assistance comptait également des personnalités politiques comme le sénateur républicain de la Caroline du Sud, Tim Scott, ou encore des membres des forces de l'ordre à l'instar du shérif du comté de Charleston. Le policier avait dans un premier temps justifié son geste par le fait qu'il s'était senti menacé par la victime qui, selon lui, tentait de saisir son pistolet électrique. Mais une vidéo amateur dévoilée mardi soir, montre le policier abattre Scott qui tente de fuir en courant. Le policier, qui a tiré à huit reprises vers l'homme qui lui tournait le dos, a été arrêté et inculpé de meurtre avec ces images accablantes, puis a été radié des forces de police. Il risque la peine de mort ou la prison à vie s'il était reconnu coupable. Ce drame a relancé le débat sur la nécessité d'équiper les policiers avec des mini-caméras individuelles dans un contexte de tensions raciales ravivées par plusieurs bavures policières qui ont provoqué des dizaines de manifestations aux Etats-Unis, virant parfois à l'émeute. Le mécontentement de la population a été d'autant plus grand que les policiers ayant brutalisé ou tué des hommes noirs et désarmés n'ont pas été inculpés. Cela s'est notamment produit à Ferguson dans le Missouri après la mort de Michael Brown, un Noir de 18 ans tué l'été dernier par le policier blanc Darren Wilson, qui ne sera pas jugé. Mais le ministère de la Justice a publié un rapport accablant sur le racisme au quotidien de la police de la ville et de ses édiles. Selon l'ONG Human rights watch, entre 2005 et 2011 seulement, 41 policiers ont été inculpés pour meurtre aux Etats-Unis. Citant des statistiques du FBI, la police a commis 2.718 homicides "légitimes" dans le même temps. Dans le cas de Walter Scott, c'est la vidéo amateur qui a fait la différence aussi rapidement. "J'ai su tout de suite que j'avais quelque chose d'important dans les mains", a raconté sur NBC News Feidin Santana, le jeune homme qui a filmé l'incident avec son portable, confiant avoir été tenté de l'effacer par peur de représailles. La famille de la victime a salué à maintes reprises le "héros" et l'ange" qui a pris ces images sans lesquelles il n'y aurait "pas eu de justice". La South Carolina law enforcement division (Sled), police de l'Etat chargée de l'enquête, a néanmoins indiqué jeudi que ses équipes avaient relevé des "incohérences" et fait part de leurs "inquiétudes". "Nous avons pensé très tôt que quelque chose de pas clair s'était passé lors de cette rencontre", a expliqué Mark Keel, chef de la Sled. Le policier avait arrêté Walter Scott pour un simple contrôle routier. Mais Scott, selon des images de la caméra embarquée dans la voiture de patrouille, a pris la fuite pendant que le policier était retourné à son véhicule de fonction pour vraisemblablement vérifier ses papiers. L'avocat de la famille de Walter Scott a indiqué à plusieurs médias qu'il aurait fui pour éviter d'être arrêté à cause d'importants arriérés de pension alimentaire, qui dépassaient les 18.000 dollars. D'après cette source, il avait fait plusieurs séjours en prison à cause de cela.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire