Summerville (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: plusieurs centaines de personnes aux funérailles de Walter Scott

Plusieurs centaines de personnes ont assisté samedi aux funérailles de l'homme noir qui a été abattu dans le dos il y a une semaine par un policier blanc en Caroline du Sud, un drame qui a été filmé par un passant. La cérémonie se déroulait au WORD ministries Christian Center à Summerville, à une trentaine de kilomètres de North Charleston où Walter Scott, 50 ans, a été touché par cinq balles tirées par Michael Slager, 33 ans. Samantha, la fille de Walter Scott qui avait quatre enfants, a lu un poème dédié à son père, a rapporté la chaîne CNN, précisant que les gens avaient envahi travées, couloirs ainsi que le hall d'entrée du lieu de culte. Selon un journaliste de l'AFP, une centaine de personnes ont été contraintes de rester à l'extérieur, faute de place. Le cortège funéraire avait été accompagné d'une escorte de policiers à moto, selon les médias locaux. Le cercueil était enveloppé d'un drapeau américain et orné d'un souvenir des Dallas Cowboys, son équipe de football américain favorite. Des photos de famille figuraient dans le programme du service, accompagnées des mots "tu nous manqueras". Outre la famille et les proches, l'assistance comptait également des personnalités politiques comme le sénateur républicain de la Caroline du Sud, Tim Scott, ou encore des membres des forces de l'ordre à l'instar du shérif du comté de Charleston. "La famille ne s'exprimera pas aujourd'hui", a indiqué à la presse leur représentant, l'avocat Chris Stewart, à l'issue de la cérémonie qui a duré environ deux heures. - Héritage de Walter Scott - "Leur fils restera dans les mémoires pour avoir changé la façon dont nous nous regardons les uns les autres parce que la prochaine fois qu'il arrivera quelque chose à quelqu'un, s'il est noir, vous penserez peut-être qu'il y a une autre version à l'histoire", a-t-il déclaré. "C'est l'héritage" de Walter Scott. Le policier avait dans un premier temps justifié son geste par le fait qu'il s'était senti menacé par la victime qui, selon lui, tentait de saisir son pistolet électrique. Mais une vidéo amateur dévoilée mardi soir, montre le policier abattre Scott qui tente de fuir en courant. Le policier, qui a tiré à huit reprises vers l'homme lui tournant le dos, a été arrêté et inculpé de meurtre avec ces images accablantes, puis a été radié des forces de police. Il risque la peine de mort ou la prison à vie s'il était reconnu coupable. Ce drame a relancé le débat sur l'opportunité d'équiper les policiers avec des mini-caméras individuelles, dans un contexte de tensions raciales ravivées par plusieurs bavures policières qui ont provoqué des dizaines de manifestations aux Etats-Unis, virant parfois à l'émeute. Le mécontentement de la population a été d'autant plus grand que les policiers ayant brutalisé ou tué des hommes noirs non armés n'ont pas été inculpés. Cela s'est notamment produit à Ferguson dans le Missouri après la mort de Michael Brown, un Noir de 18 ans tué l'été dernier par le policier blanc Darren Wilson, qui ne sera pas jugé. Mais le ministère de la Justice a publié un rapport accablant sur le racisme au quotidien de la police de la ville et de ses édiles. - Peur de représailles -

