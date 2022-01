Séoul (AFP). Samsung lance le Galaxy S6 pour contrer Apple... qui sort sa montre connectée

Le Galaxy S6 de Samsung sort vendredi en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, où le géant sud-coréen de l'électronique espère retrouver son rang face à Apple, un événement mondial qui coïncide avec le lancement des précommandes pour la montre connectée de l'américain. Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Australie, Inde et Corée du Sud: près de cinq ans après l'arrivée du premier Galaxy S, le S6 et son modèle à écran incurvé, le S6 Edge, débarquent dans une vingtaine de pays. Devenu numéro un mondial des smartphones à l'automne 2011, Samsung est depuis le quatrième trimestre 2014 au coude à coude, voire dépassé, par Apple selon les enquêtes. Samsung a bâti son succès sur une réputation d'élégance et de performance de ses produits, très haut de gamme, mais le S5, sorti l'an dernier a énormément déçu avec sa coque en plastique et ses modestes innovations, tandis que l'iPhone 6 se vendait comme des petits pains. A en juger par les critiques très positives des revues et sites spécialisés, le Galaxy S6 semble renouer avec "l'esprit Samsung" tant en raison de son design que de ses caractéristiques techniques: revêtement métal et verre trempé, écran à haute résolution "super AMOLED" de 5,1 pouces, jusqu'à 128 Go de stockage de données, etc. A Séoul, Joo Seung-Bin était l'un des premiers vendredi matin à faire le pied de grue pour s'offrir son S6 rutilant. "Ce n'est pas donné, mais je ne suis pas de ceux qui changent de téléphone tous les ans. Il a un super design", expliquait ce jeune homme de 23 ans qui a dû débourser quelque 850.000 wons pour se faire plaisir (730 euros). Le S6 Edge est à 979.000 wons (840 euros). Le S6 et S6 Edge --sous plate-forme d'exploitation Android-- sont équipés d'une batterie rechargeable avec un "dock" (une base) sans fil et surtout très rapide puisque 10 minutes suffisent pour 4 heures d'autonomie supplémentaire. Ils embarquent également une solution de paiement mobile sans contact appelée Samsung Pay, certifiée par Visa et Mastercard. - Apple Watch en avant-première à Tokyo - Samsung est convaincu d'avoir trouvé la parade à l'immensément populaire iPhone 6 qui a permis à Apple de dégager des bénéfices historiques au quatrième trimestre et surtout de rattraper le sud-coréen dont la part de marché mondiale est tombée de 30% fin 2013 à 20% ou moins fin 2014. Lee Sang-Chul, numéro deux de la division mobile du groupe, a affirmé jeudi lors d'une conférence de presse de lancement que "le S6 enregistrera(it) des ventes record pour un Galaxy". Samsung dévoile rarement ses ventes chiffrées mais le S4 --lancé en 2013-- est pour l'instant le smartphone le mieux vendu du groupe, avec 70 millions d'unités écoulées. Ses ventes se sont effondrées en 2014 avec la sortie du S5 et il a annoncé fin janvier la première baisse de son bénéfice net annuel en trois ans. Le constructeur sud-coréen est en effet pris entre l'enclume d'Apple, qui domine le haut de gamme, et le marteau des fabricants chinois comme Lenovo, Xiaomi et Huawei, dont les produits sont meilleur marché mais de plus en plus performants techniquement. Les analystes estiment néanmoins qu'il tire son épingle du jeu grâce aux performances de l'activité fortement rentable des puces mémoire qui permettent d'amortir le revers de fortune subi par les mobiles. Dans ses prévisions publiées mercredi, Samsung escompte un bénéfice opérationnel en retrait au premier trimestre mais meilleur que prévu. Apple de son côté lançait vendredi la très attendue Apple Watch, une montre connectée disponible en précommande deux semaines avant sa commercialisation. Les premières réservations ont été enregistrées au Japon avec quelques heures d'avance sur le lancement mondial via internet prévu à 07h01 GMT.

