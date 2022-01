Paris (AFP). Télévision: TV5Monde piratée ne peut diffuser que des programmes préenregistrés jeudi matin

La chaîne francophone TV5Monde, piratée mercredi soir par des individus se réclamant du groupe jihadiste Etat islamique (EI), pouvait jeudi matin diffuser des programmes enregistrés, mais n'était pas encore en conditions de produire et diffuser ses journaux. "A l'heure où l'on parle, nous avons réussi à restaurer un signal unique sur l'ensemble de nos chaînes mais nous ne pouvons diffuser que des programmes préenregistrés, nous ne sommes pas encore en état de rétablir la diffusion ni la production de nos journaux", a indiqué sur RTL le directeur général de TV5Monde, Yves Bigot. L'attaque a eu lieu mercredi vers 22H00. "On a repris la main sur Facebook et Twitter", a déclaré à l'AFP le directeur de TV5Monde, Yves Bigot, peu avant 02H00 jeudi. "Quand on travaille à la télévision, () et qu'on apprend que vos onze chaînes sont en écran noir, évidemment c'est l'une des choses les plus violentes qui peut vous arriver. Et puis évidemment quand on a découvert la teneur des messages qui apparaissaient sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et de nos sites internet, à la fois ça nous a permis de comprendre ce qu'il se passait et évidemment de nous en inquiéter", a poursuivi M. Bigot. "On est mécaniquement tenu à porter plainte ne serait-ce que pour marquer cette attaque et puis pour éventuellement plus tard travailler avec des assurances", a ajouté le directeur général précisant "parce que, même en réussissant à rétablir, on l'espère, dans la matinée nos diffusions, les dégradations infligées à l'ensemble de notre système de production et de diffusion sont importantes". Des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'EI avaient été postés sur le compte Facebook de TV5Monde par les pirates. "Soldats de France, tenez-vous à l'écart de l'Etat islamique! Vous avez la chance de sauver vos familles, profitez-en", pouvait-on lire dans un message des pirates publié sur Facebook pour accompagner ces documents. "Au nom d'Allah le tout Clément, le très Miséricordieux, le CyberCaliphate continue à mener son cyberjihad contre les ennemis de l'Etat islamique". Ce piratage est intervenu le jour du lancement de TV5Monde Style HD, nouvelle chaîne thématique dédiée à "l'art de vivre à la française". Pour M. Bigot, le piratage "n'a aucun lien" avec ce lancement, car une cyberattaque d'une telle puissance nécessite des semaines de préparation. Chaîne internationale de télévision francophone basée à Paris, TV5Monde est reçue dans plus de 200 pays et territoires dans le monde.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire