Paris (AFP). La chaîne TV5Monde piratée par des individus se réclamant du groupe EI

La chaîne francophone TV5Monde est piratée depuis 22H00 mercredi par des individus se réclamant du groupe Etat islamique (EI), qui l'empêchent d'émettre et ont pris le contrôle de ses sites internet, a indiqué son directeur général, Yves Bigot, à l'AFP. "Nous ne sommes plus en état d'émettre aucune de nos chaînes. Nos sites et nos réseaux sociaux ne sont plus sous notre contrôle et ils affichent tous des revendications de l'Etat islamique", a dit M. Bigot. Des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'EI ont été postés sur le compte Facebook de TV5Monde par les pirates. TV5Monde semblait avoir repris le contrôle de ses pages Facebook vers minuit, mais la chaîne montrait toujours un écran noir. "Soldats de France, tenez-vous à l'écart de l'Etat islamique! Vous avez la chance de sauver vos familles, profitez-en", pouvait-on lire dans un message sur Facebook. "Au nom d'Allah le tout Clément, le très Miséricordieux, le CyberCaliphate continue à mener son cyberjihad contre les ennemis de l'Etat islamique", ajoute le texte. Le message accuse le président français François Hollande d'avoir commis "une faute impardonnable" en menant "une guerre qui ne sert à rien", et affirme que le CyberCalipphate est "en train de rechercher les familles de militaires qui se sont vendus aux Américains". TV5Monde est diffusée dans le monde entier. La France fait partie d'une coalition militaire internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, qui procède à des bombardements aériens depuis plusieurs mois en Irak et en Syrie, où l'EI a saisi de vastes territoires et déclaré un "califat".

