SORTIR EN REGION:lundi 14 février

En football ce week-end Caen a réalisé un bon match face à Bordeaux sur une score de 2-1,Caen affronte Valenciennes le week-end prochain à domicile

En CFA Cherbourg s'est imposé 1-0 sur sa pelouse face à la réserve du Mans.

l'US Avranches a fait un bon match nul face au leader le Poiré sur Vie 0-0.

Avranches joue de nouveau mercredi face à Luçon et le week-end prochain face à Cherbourg pour ce derby manchois.

Depuis ce week-end, venez découvrir la nouvelle exposition de la Cité de la Mer, la Grande Galerie des Engins et des Hommes de La Cité de la Mer, permet de revisiter l'aventure de l'homme sous la mer à l'échelle internationale grâce aux 12 nouveaux sous-marins présentés dans la Nef d'Accueil.

Lancé ce week-end la fête foraine se poursuit jusqu'à la fin de la semaine prochaine au Parc des Expo de St Lô.

La danse est à l'honneur demain et mardi soir au théâtre de Cherbourg avec le ballet de Lorraine à 20h45

A voir également pour la St Valentin, la comédie Sex Friends avec Nathalie Portman et Aston Kutcher, le film sera proposé à 20h au Méga CGR de Cherbourg, 1 place achetée=1 place offerte, le film est à voir aussi au CinéMoviKing à 20h30 avec un tarif préférentiel pour les couples.

Puis il vous reste quelques jours pour poster sur tendanceouest.com vos plus belles photos de couples et vos plus belles déclaration d'amour pour repartir avec de nombreux cadeaux dont un week-end pour 2 aux thermes de Bagnole de l'Orne, rendez-vous sur la page St Valentin de tendanceouest.com