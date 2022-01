Tours (AFP). Mariages chinois: l'ex-maire de Tours, a disparu en laissant une lettre d'adieu

Le sénateur PS Jean Germain, ancien maire de Tours, ne s'est pas présenté mardi matin à l'ouverture du procès des "mariages chinois" dans lequel il est mis en examen et a laissé "une lettre d'adieu", a annoncé à la cour son avocat, Dominique Tricaud. "Il était très, très mal ce matin. Il a disparu en laissant une lettre d'adieu", a déclaré Me Tricaud lors de l'appel des accusés. M. Germain, 67 ans, devait comparaître pour "complicité de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics", dans le cadre de l'organisation de simulacres de mariages pour touristes chinois que le maire de Tours célébrait ceint de son écharpe tricolore entre 2007 et 2011.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire