Tours (AFP). Mariages chinois: l'ex-maire de Tours disparaît en laissant une lettre d'adieu

Le sénateur PS Jean Germain, ancien maire de Tours, ne s'est pas présenté mardi matin à l'ouverture du procès des "mariages chinois" auquel il devait comparaître comme accusé et a laissé "une lettre d'adieu", a annoncé à la cour son avocat. "Il était très, très mal ce matin. Il a disparu en laissant une lettre d'adieu", a déclaré Me Dominique Tricaud lors de l'appel des accusés. Le procès a été immédiatement suspendu. Dans cette lettre, lue à la presse par l'avocat, M. Germain écrit notamment: "Je sais le mal que je vais faire, la peine que je vais diffuser à ceux qui m'aiment mais on ne peut laisser la chasse systématique aux politiques se dérouler normalement, quotidiennement". Selon Me Tricaud, le sénateur a laissé cette lettre dans son véhicule. "Des dispositions ont été prises pour les recherches", a affirmé à l'AFP le procureur de la République de Tours Jean-Luc Beck, en ajoutant que "pour le moment, on en est au stade d'une disparition inquiétante". M. Germain, 67 ans, devait comparaître pour "complicité de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics", dans le cadre de l'organisation de simulacres de mariages pour touristes chinois que le maire de Tours célébrait ceint de son écharpe tricolore entre 2007 et 2011. "Je suis bouleversé. Des accusations infâmes ont été lancées contre M. Germain. Ce matin, il a disparu en laissant une lettre d'adieu (), j'espère qu'on va le retrouver vivant", avait déclaré M. Tricaud à la presse en sortant de la salle d'audience. "Je l'ai vu la dernière fois la semaine dernière, il disait que personne dans sa famille n'avait jamais été sur le banc des accusés () Il le vivait comme un déshonneur", a ajouté l'avocat. Devant la cour, Me Tricaud est allé jusqu'à comparer son client à Roger Salengro, le ministre de l'Intérieur du Front populaire qui s'était suicidé en 1936 à la suite d'une campagne de calomnies l'accusant de désertion pendant la Première guerre mondiale. Une ancienne membre du cabinet du maire de Tours, Lise Han, est mise en examen pour escroquerie dans l'affaire des mariages chinois. La justice la soupçonne d'avoir été la gérante de fait de la société qui organisait ces mariages en Touraine. M. Germain a fait savoir qu'il ignorait les agissements de Mme Han. Il a été battu aux dernières élections municipales, alors qu'il briguait un quatrième mandat.

