Sortir en région: vendredi 11 février

Ce soir Véronique Sanson est au Zénith à 20h30, la scène de la plus grande salle régionale sera ensuite réservé aux enfants samedi avec le spectacle « Scooby-Doo et les pirates fantômes » demain à 14h30 et 17h30 et dimanche la pièce de théâtre « Panique au Ministère » avec Amanda Lear à 16h.

A Bréhal c'est le concert du mois, deux concerts à découvrir dès 21h à la salle de St Martin, avec le groupe Les Noces Gitanes qui clôture sa résidence à Bréhal et l'artiste Flow digne héritière de Manu Solo

Le Téléthon "Justice Manche" récolte des fonds pour le Téléthon ce soir à 20h pour un concert au Théâtre de la Butte avec le groupe Thé Citron et les Marins du Cotentin, faites également du sport pour la bonne cause à Hainneville.

Tout le week-end, les meilleurs équipes de Horseball française disputent les 11ème et 12ème journée de Pro Elite féminine et Pro Mixte au pôle hippique st-lois.

Retrouvez des équipes de toute la France Nancy, Bordeaux, Bernay, Lacanau, Lyon, Arles, Saumur, Nantes, Rouen et bien sûr "Les Roses" de Coutainville ! Entrée 3¤ et gratuit pour les enfants.

A Cherbourg ce week-end c'est la première braderie d'hiver, prêt à porter, cosmétique ou encore des produit du terroir à découvrir dans la Grande Halle de la Cité de la Mer.

Le concert de Madjo prévu demain au Cargö est annulé, les places sont remboursables.

Dimanche en début d'après-midi, rando-roller à Caen, depuis le Bassin St Pierre avec un parcours débutants à 13h45 et un parcours confirmés à 15h.

D'ailleurs si vous aimez le roller, sachez que l'équipe caennaise reçoit Paris en ¼ de finale de la Coupe de France samedi à 20h à la Halle aux Granges.

En football et en CFA, la tâche s'annonce difficile pour l'US Avranches qui reçoit le leader Le Poiré sur Vie, match demain à 18h au stade Fenouillère.

Caen B se déplace à Moulins samedi à 18h30 et l'équipe de Cherbourg reçoit également l'équipe B du Mans demain à 20h.

En ligue 1 le SM Caen se déplace à Bordeaux, rencontre samedi à 19h