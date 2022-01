Rome (AFP). 1.500 immigrés secourus samedi en mer par les secours italiens

Quelque 1.500 immigrés partis de Libye ont été secourus en Méditerranée dans cinq opérations de secours différentes au cours de la seule journée de samedi, a annoncé dimanche un communiqué des garde-côtes italiens. Quatre bâtiments des garde-côtes et un autre de la Marine militaire sont intervenus après plusieurs appels émanant de téléphones satellitaires, interceptés au Centre national de secours des garde-côtes à Rome. Ils provenaient de trois grandes barques à la dérive au large des côtes libyennes. Les navires arrivés samedi sur zone ont d'abord secouru des centaines de migrants massés sur ces trois embarcations, avant d'en repérer deux autres en difficulté à quelques milles de distance et de secourir leurs passagers. Afin d'être en mesure de transborder ces quelque 1.500 immigrés, le centre opérationnel des garde-côtes a dû demander l'intervention d'un navire de la marine militaire, qui croisait non loin. Les bateaux se dirigeaient dimanche vers les ports italiens de Lampedusa, Augusta et Porto Empedocle. Trois-cent dix-huit autres immigrés de treize nationalités différentes avaient été secourus par un navire militaire islandais dans le détroit de Sicile et étaient arrivés samedi soir dans le port de Pozzallo. La situation chaotique sur le territoire libyen a provoqué ces derniers mois une multiplication des départs d'immigrés, pour la plupart d'Afrique sud-saharienne, à partir des côtes libyennes, vers l'Italie.

