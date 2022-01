Le CBC battu à domicile

C'était le choc au sommet de la poule C. Samedi 4 avril, le leader caennais recevait Vitré (2e) avec un objectif simple : gagner pour assurer la première place du tableau en vue des playoffs.

Dans un Palais des sports plein à craquer, le CBC prenait un bon départ (21-15). Mais les Bretons ne se laissaient pas impressionner et bataillaient pour revenir au score et virer en tête à la pause (38-41). En seconde période, les deux formations restaient au coude à coude jusqu'à la toute dernière possession. Le dernier shoot du capitaine Philippe Da Silva était trop court et Vitré pouvait laisser exploser sa joie.

Pour la première fois depuis l'arrivée d'Hervé Coudray, le CBC s'est incliné à domicile en saison régulière mais conserve toutefois la première place. Pour ne pas risquer de voir Vitré lui voler le fauteuil de leader, Caen doit maintenant gagner deux des trois derniers matchs de championnat.