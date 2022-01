Sortir dans le Calvados : lundi 6 avril

Le cirque Borsberg est en ce moment dans la région. Cet après-midi une séance vous est proposée à Vire à 15h. La visite du zoo est gratuite toute la journée de 10h à 18h. L'entrée est à 8€, c'est gratuit pour les moins de 2 ans.



Un café de l'emploi est proposé demain à Caen. L'objectif est de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge, compétence ou situation, en leur permettant de rencontrer directement des employeurs et des conseillers en insertion. Rendez-vous ce mardi à la CCI de Caen à partir de 9h. C'est gratuit.



Disney Live ! Magical Music Hall revient dans l'hexagone et fait étape en Normandie au Zénith de Caen ce mercredi. Comptez entre 19 et 42€ la place et rendez-vous sur zenith-caen.fr pour acheter vos billets.