Rouen : apprendre à faire son chocolat

Le principe est simple et 100% gourmand. "Nous vendons des box à 39,50€, garnies de quatre sucettes en chocolat et qui permettent à l'enfant de participer à un atelier d'une heure avec une chocolatière", explique Laure Quellien, responsable de la boutique.

Chocolat et mendiants

Pendant toute l'heure, l'enfant travaille avec son accompagnatrice le chocolat qu'il a choisi : blanc, au lait ou noir. "Il commence par le sortir de sa cuve, le table sur le marbre réfrigérant puis le travaille. Évidemment, il y a des différences en fonction du chocolat choisi." Après avoir confectionné une plaque, l'apprenti chocolatier travaille les formes et les mendiants. "On met plein d'ingrédients sur la table et l'enfant choisit ce qu'il veut mettre dessus", précise Laure Quellien. Et pour la touche finale, un poisson en chocolat blanc est décoré avec des colorants naturels. Vous repartez de là avec toutes vos créations. Un concept qui dure depuis cinq ans et qui plaît beaucoup aux enfants et aux parents. "Cela change des cadeaux plus traditionnels." Et si vous n'êtes pas séduit par le concept, vous pouvez toujours leur offrir l'une des nombreuses créations de la chocolaterie.