Trie-Château (France) (AFP). Croissance: Hollande souhaite des objectifs plus élevés que 1% en 2015

François Hollande a déclaré vendredi que la France, pour pouvoir "créer de l'emploi", devrait avoir "des objectifs encore plus élevés" que 1% de croissance en 2015, alors que Manuel Valls avait dit espérer que la France atteigne 1,5% à la fin de l'année. "Notre économie redémarre. Les chiffres encore publiés ce matin le confirment. Mais redémarre encore lentement. On parle de plus de 1% de croissance en 2015. Mais enfin, nous devrions avoir des objectifs encore plus élevés et pour créer de l'emploi il faut avoir plus de 1% de croissance", a déclaré M. Hollande lors d'un discours aux Forges de Trie-Château (Oise).

