Paris (AFP). Politique économique: Montebourg et Pigasse étrillent l'exécutif

L?ancien ministre (PS) Arnaud Montebourg et l?homme d?affaires Mathieu Pigasse attaquent très durement, dans une tribune au Journal du dimanche, le bilan de François Hollande et souhaitent une "coalition des pays européens" pour une stratégie de "baisse d?impôts en faveur des ménages" et de résorption du déficit "par la croissance mais non par l?austérité". "Hébétés, nous marchons droit vers le désastre. C?est la démocratie qui est cette fois menacée". "L?absurde conformisme bruxellois" de la politique de l'exécutif "est devenu une gigantesque fabrique à suffrages du Front national", accusent MM. Montebourg et Pigasse dans ce texte très incisif publié par le JDD, alors que le PS tient son congrès à Poitiers. L?ancien ministre de l?Economie, figure de l?aile gauche du parti qui a quitté le gouvernement en août 2014, et M. Pigasse, banquier et patron de presse, accusent François Hollande et Manuel Valls, jamais nommés, de "faire semblant de combattre le FN pour se donner bonne conscience". "Au fil des alternances, les Français votent en conscience pour la +rupture+ ou le +changement+ mais s?aperçoivent que la politique économique ? donc européenne ? qui s?ensuit est toujours la même. Tout président élu commence par aller faire ses génuflexions à Berlin puis à Bruxelles, enterrant en 72 heures ses engagements de campagne", accusent-ils. Pour MM. Montebourg et Pigasse, "ceux qui nient l?existence de l?austérité en prétendant que les salaires n?ont pas baissé (heureusement?!) doivent ouvrir les yeux sur les pertes réelles et sérieuses de revenus pour les Français moyens?: cette politique répand la colère, le dépit, la violence chez des millions de nos concitoyens qui s?estiment bernés, trahis et abandonnés". "Cette situation explique aussi pourquoi l?économie française ne repart pas, plus de sept ans après la faillite de Lehman Brothers, alors que les économies du monde entier ont redémarré fortement depuis déjà deux ans", poursuivent-ils. Les auteurs prônent de "construire, dans le peu de temps qui reste, une coalition des pays européens favorables à une stratégie européenne de baisse d?impôts en faveur des ménages dans tous les pays, acceptant que les déficits soient résorbés par la croissance mais non pas par l?austérité, laquelle empêche précisément de réduire les déficits". "Est-il encore possible de sauver ce quinquennat et de le rendre enfin utile à notre pays?? Est-il encore possible d?éviter le désastre politique et moral pour cette gauche de gouvernement qui semble avoir abandonné la France?? Oui, nous croyons qu?il n?est pas trop tard pour encore agir et engager enfin une politique différente et innovante. Il suffirait que nos dirigeants ouvrent leurs yeux sur le précipice qu?ils ont ouvert sous nos pieds (et les leurs)".

