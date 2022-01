Mad Max: Fury Road dans un trailer qui décoiffe !

Toujours plus spectaculaire et déjanté, ce nouveau trailer de Mad Max: Fury Road déménage. Warner Bros vient en effet de partager environ 3 minutes du film sur sa chaîne YouTube. Dans cette vidéo vous y rencontrez des personnages hideux et assistez à une course poursuite hors du commun !

Il s'agit du troisième trailer du long-métrage sélectionné pour la projection officielle à Cannes à partir du 13 mai prochain.

Pour rappel on retrouve entre autre Tom Hardy en Max Rockatansky et Charlize Teron dans le rôle de l'Imperator Furiosa.