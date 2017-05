L'humoriste Mister V sort un album de rap

Mister V, humoriste révélé par youtube, a décidé de concrétiser sa passion du rap en sortant ce vendredi 19 mai 2017 un album intitulé "Double V".

Mister V a 23 ans, et il fait partie de cette génération d'humoristes qui a explosé grâce à Youtube, à l'instar de Cyprien et Norman. Depuis 2008 et ses premières vidéos, il a gagné en notoriété et ses fans se comptent désormais par millions.

Il a diversifié ses activités en faisant de la scène avec ses amis du Woop, un collectif d'humour qu'ils ont créé à 7 et qui est parti en tournée en France.

Fan de rap depuis toujours, Mister V a créé une chaîne musicale sur youtube et a participé à plusieurs titres de rappeurs français. Et maintenant, il se lance dans l'aventure en créant son propre album: "Double V". Un album qui comporte quelques touches d'humour dans les clips ou les textes mais qui est un projet "sérieux", qui n'a pas pour but de faire rire. Voici le 2ème extrait de cet album: "Gville" (nom pour Grenoble)

Voici aussi une vidéo où Mister V explique son projet:

