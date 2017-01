Rosie, 14 ans, reprend à la perfection le hit d'Adèle - Hello, en version Reggae

Les réseaux sociaux sont formels : c'est très certainement la meilleure reprise du désormais mythique titre "Hello" d'Adèle.

Rosie Delmah, âgée de 14 ans seulement reprend le hit d'Adèle, dans une version Reggae très remarquée. En duo avec le DJ Jamaïcain Conkarah, ce cover reggae de « Hello » a séduit internet. Les éloges sont nombreuses, et ça se comprend quand on écoute le résultat...



On vous laisse juger par vous-même, mais il est presque mieux que l'original !









Quelques jours plus tard, elle a remis le couvert avec la chanson "When We Were Young"