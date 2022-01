L'USOM peut se mordre les doigts

L'entame de match n'est pas le point fort de l'USOM cette saison. En encaissant un 14-0 d'entrée de jeu mercredi 1er avril sur le parquet de Tarbes, les Normandes compromettaient fortement leurs chances de victoire. Suite à une grosse débauche d'énergie, les filles de Romain L'Hermitte réussissaient pourtant à recoller au score et même à prendre les devants en seconde période. Certainement fatiguées par cette folle course poursuite, les Mondevillaises manquaient de lucidité en fin de partie et laissaient filer la victoire (83-73).

Une défaite rageante mais l'USO Mondeville a encore une chance de se qualifier pour le Challenge Round, sorte de playoff pour les équipes classées de la 5e à la 8e place en Ligue Féminine. Le Challenge Round offre aux finalistes la possibilité de disputer une compétition européenne. Pour garder un espoir de se qualifier, Mondeville doit impérativement l'emporter samedi 4 avril à domicile face à Lyon lors de la dernière journée de championnat. Mais il faudra encore attendre les résultats des autres concurrents.