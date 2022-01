Limoges (AFP). Natation: Agnel, le champion est de retour à Limoges

Champion olympique exceptionnel en 2012, Yannick Agnel a remporté sa course fétiche, le 200 m libre, de belle manière après deux années de galères et la tristesse au c?ur, aux Championnats de France, mercredi à Limoges. Sa préparation n'a pas été des plus faciles. Le 9 mars Yannick Agnel apprenait la disparition tragique de Camille Muffat, une amie et sa partenaire d'entraînement durant sept ans. Le c?ur lourd mais l'esprit tourné vers la championne, Agnel s'est imposé sur 200 m en 1 min 45 sec 97, soit la meilleure performance mondiale de l'année qui l'envoie aux Mondiaux-2015 cet été à Kazan (Russie). "Il y a encore beaucoup de choses à travailler mais ce n'est pas mal. Ca va dans le bon sens. +Yan+ is back. Revenir à haut niveau et reposer quelques bases sympas pour cet été, ça peut-être cool", a dit Agnel, qui revient de loin. En avril 2013, il quittait brutalement et dans la discorde son mentor à Nice, Fabrice Pellerin, avec l'envie d'arrêter. Deux mois plus tard, l'idée de tenter l'aventure américaine avec Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps, lui sauve sa saison avec au bout le titre mondial sur 200 m en août 2013. Mais il va vite déchanter. Les méthodes ne lui correspondent pas, il se sent seul, perd sa fabuleuse technique de nage et à l'Euro-2014 à Berlin, il n'est que l'ombre de lui-même. - Lacourt battu - En septembre, il choisit de rester en France pour s'installer à Mulhouse sous la direction de Lionel Horter. "On est en train de mener à bien une mission qui n'était pas forcément évidente au départ, on m'a récupéré en morceaux, ou presque", a raconté le nageur de 22 ans, qui a trouvé en Alsace tout ce dont il avait besoin pour se reconstruire. Agnel a retrouvé sa verve, ses pointes d'humour et le succès dans l'eau. "Mon rôle est de faire en sorte qu'il soit bien dans sa vie. Le contenu sportif de ce qu'il a fait ces dernières années, je n'en parlerai pas mais clairement pour le reste il n'était pas bien dans ses baskets", a expliqué Horter, pour qui l'essentiel était que Agnel puisse vivre son sport "de manière agréable, humaine, avec un peu de chaleur". La mission est loin d'être terminée alors qu'il faut du temps pour construire "un beau château". Elle passera par le rendez-vous de cet été à Kazan (RUS, 2-9 août). "Notre objectif est de faire face au monde entier dans d'autres conditions que l'été dernier à Berlin où il était sans ressort", a souligné Horter. Agnel a encore un billet à aller chercher, sur 100 m libre, vendredi. Camille Lacourt, de retour cette saison après avoir été perturbé par une tumeur à une hanche, a été battu sur sa course, le 100 m dos, par Jérémy Stravius, avec qui il avait partagé le titre mondial en 2011. Stravius, triple médaillé mondial individuel, s'est imposé en 53 min 46 devant Lacourt (54.20), très déçu. Stravius, 26 ans, n'avait plus battu depuis deux ans sur la distance son éternel rival, presque trentenaire. Les deux champions ont leur ticket pour Kazan. Ils se retrouveront jeudi pour la course la plus excitante de ces Championnats, le 50 m dos, avec Florent Manaudou dans la bataille. Seules deux places sont à prendre pour les Mondiaux.

