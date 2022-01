Grenoble (AFP). Trois morts dans une avalanche dans le massif des Écrins

Trois personnes, "a priori de nationalité autrichienne" selon les secours, ont péri emportées par une avalanche mercredi dans le massif des Écrins, tandis qu'une quatrième personne était "en état d'urgence absolue", a indiqué la préfecture des Hautes-Alpes à l'AFP. L'avalanche s'est déclenchée mercredi vers 15H00 sous le col Émile Pic, à plus de 3.000 mètres d'altitude, sur la commune de Pelvoux. De nombreux secouristes ont été dépêchés sur place. La victime, dont le pronostic vital est engagé, devait être évacuée en hélicoptère vers l'hôpital de Grenoble, selon la préfecture. Ces quatre personnes faisaient partie d'un groupe de dix, a priori de nationalité autrichienne, encadré par un guide, ont précisé les pompiers des Hautes-Alpes. Les autres membres du groupe ont été mis en sécurité au refuge des Écrins, a ajouté cette source. Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon est chargé des secours, épaulé par les PGHM de Grenoble et de Modane (Savoie). Le vent soufflait à plus de 80 km/h sur les lieux de l'avalanche, compliquant la tâche des secouristes. Les recherches d'éventuelles autres victimes étaient encore en cours mercredi en fin d'après-midi. Selon le lieutenant-colonel Patrick Moreau, directeur départemental du SDIS, les secouristes "font des levées de doute", mais il n'y a pas de signe qu'il y ait d'autres personnes sous la coulée de neige. Le procureur de la République à Gap, Raphaël Balland, et le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Besnard, se sont rendus sur les lieux. Ailleurs dans les Hautes-Alpes, deux skieurs ont été retrouvés morts après une autre avalanche survenue dans le massif du Dévoluy.

