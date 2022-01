Montpellier (AFP). Hand: Nikola Karabatic et 15 autres personnes en correctionnelle pour escroquerie

Nikola Karabatic et quinze autres personnes ont été renvoyés en correctionnelle dans l'affaire des paris présumés illicites du match de handball entre Montpellier et Cesson, a-t-on appris mercredi auprès de Me Mickaël Corbier, l'un des avocats de la star du hand français. La juge d'instruction Marie-Christine Desplat-Didier a signé mardi une ordonnance de renvoi de 67 pages de tous les mis en examen dans ce dossier, à l'exception de l'ex-compagne du gardien Mickaël Robin, conformément aux réquisitions du procureur de la République Patrick Desjardins, a-t-on indiqué de même source, confirmant une information du journal Midi Libre. Le procès pour "escroquerie" pourrait intervenir avant le début de l'été. Il concernera Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine Pillet, son frère Luka Karabatic, les joueurs Mladen Bojinovic, Samuel Honrubia, Dragan Gagic, Primoz Prost, Issam Tej et Mickaël Robin ainsi que plusieurs personnes de l'entourage du club. Jennifer Priez, la compagne de Luka Karabatic, comparaîtra, elle, pour complicité. Dans son réquisitoire, le parquet avait réclamé un renvoi pour escroquerie à l'encontre de Jennifer Priez et de complicité pour Géraldine Pillet. Le parquet avait dénoncé "l'esprit d'équipe de l'escroquerie". "S'il avait pu écrire l'ordonnance de renvoi après les interpellations, il l'aurait fait", a rétorqué Me Corbier. Les paris qui se sont élevés à 103.100 euros à la cote de 2,9 contre 1 portaient sur le résultat à la mi-temps (15-12) du match Cesson-MAHB, finalement perdu le 12 mai 2012 par le club montpelliérain, déjà sacré champion de France. Nikola Karabatic est la star du handball français depuis plusieurs années: il est à la fois champion olympique, du monde et d'Europe avec les Bleus.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire