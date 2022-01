Montpellier (AFP). Hand: Nikola Karabatic et 15 autres personnes renvoyés en correctionnelle

Nikola Karabatic et quinze autres personnes ont été renvoyés en correctionnelle pour "escroquerie" dans l'affaire des paris présumés illicites du match de handball entre Montpellier et Cesson, a-t-on appris mercredi auprès de Me Mickaël Corbier, l'un des avocats des mis en examen. La juge d'instruction Marie-Christine Desplat-Didier a signé mardi l'ordonnance de renvoi de tous les mis en examen dans ce dossier, à l'exception de l'ex-compagne du gardien Mickaël Robin, conformément aux réquisitions du procureur de la République Patrick Desjardins, a-t-on indiqué de même source, confirmant une information du journal Midi Libre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire