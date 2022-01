La piscine qui ferme ? C'est un poisson d'Avril ?

C'est le titre d'un communiqué de la Fédération FCPE des parents d'élèves. Un texte qui l'air de rien, dit beaucoup de choses sur la situation de la CDC du Pays Fertois. Son texte intégral :

Ce soir nos enfants nous demandent :

- « papa, maman, c'est vrai que la piscine va fermer ? »

- « Oui, la piscine ferme... »

- « Non, je te crois pas, c'est un Poisson d'Avril ! »

- « Ben … en fait... »

- « C'est vrai alors ? Et pourquoi elle ferme ? » Insistent-ils, vous connaissez les enfants...

- « Parce que il y a à 3km de la Ferté Macé, un monsieur qui a décidé qu'elle devait fermer... »

- « Mais pourquoi ? »

- « Je ne sais pas moi … peut-être n'aime-t-il pas se mouiller, peut-être qu'il pense que cela ne sert à rien... »

- « Mais pourtant, avec l'école nous ion y va ! Ça veut dire que ce qu'on fait à l'école ce n'est pas important ? »

- « Mais si c'est important mais … »

- « En plus on apprend à nager, à ne pas avoir peur de l'eau, c'est toi, l'autre jour, qui nous disais que cela te rassurais de savoir qu'on pouvait nager alors que tu as très peur de mettre la tête sous l'eau ! »

- « Oui, tu as raison, mais je t'explique... »

- « Et puis, nous on adore ça ! Et puis après, grâce à la piscine on peut tous faire de la voile sur le plan d'eau en CM1 et s'entraîner au triathlon comme les grands ! »

- « C'est vrai... »

- « Et puis, tu nous dis que c'est quand même bien la piscine quand il fait gris et froid. Hop toute la famille dans le bain, le dimanche matin, c'est un bon moment et cela nous détend ! »

- « Ah, ça pour détendre les parents et défouler les enfants... »

- « Mais alors, papa, maman, qu'est ce qu'on attend ? Il faut aller lui dire au monsieur que la piscine c'est important ! Il a bien été enfant lui aussi, il a des enfants, non ? »

- « Euh... »

- « Alors ? »

- « Alors, tu as raison, allons lui dire tout cela ! »