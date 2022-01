Club en main, caddie pas loin, rendez-vous dans un golf seinomarin !

Si, club en main, vous voulez améliorer votre swing, développer vos approches (amener la balle sur le green directement vers le trou) et tenter un hole in one (trouver le trou en un seul coup), travaillez vos spin, fade, hook et slice ! Bref, vous n'avez pas tout compris (et vous n'êtes pas le seul), mais le message est simple : rendez-vous sur les greens des golfs du territoire métropolitain. Pour vous faire la main, direction le centre d'entraînement golfique, rue Herbeuse à Bois-Guillaume. Si la compétition vous tente plus, plusieurs golfs émaillent l'agglomération. Il y a celui rue Francis Poulenc, à Mont-Saint-Aignan, celui de Jumièges, situé à Duclair, celui du domaine de Forges-les-Eaux et enfin le Gardengolf de Bosc-Guérard-St-Adrien, près d'Isneauville. Si vous passez votre week-end sur le littoral, vous pourrez user de votre club à d'autres endroits, comme au golf de Dieppe-Pourville, où un parcours de 18 trous vous attend. D'autres greens existent, à Octeville-sur-Mer, à Étretat ou encore à Mannevillette.