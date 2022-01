Le Vernet (France) (AFP). Crash A320: le PDG de Lufthansa fait profil bas, promet d'aider durablement les familles

Le PDG de Lufthansa, venu se recueillir sur les lieux du crash de l'A320 de sa filiale Germanwings, a fait profil bas mercredi, après les révélations sur les antécédents du copilote, remerciant simplement les secours et promettant une aide durables aux familles des victimes, sans répondre aux questions des médias. "Nous sommes reconnaissants", a déclaré, en français, Carsten Spohr, qui s'est recueilli devant une stèle en hommage aux victimes aux côtés du PDG de Germanwings Thomas Winkelmann, dans la commune du Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), à proximité des lieux de la catastrophe qui a fait 150 victimes. "Je donne ma parole aux victimes, notre aide ne va pas s'arrêter cette semaine. Nous continuerons d'apporter notre aide tant qu'elle sera nécessaire", a-t-il ajouté, sans répondre à aucune question de journaliste. M. Spohr a tenu à "remercier les centaines de personnes qui ont fait un travail formidable pour aider au cours de ces dernières semaines", citant les forces de police, la gendarmerie, l'armée, les "médecins qui aident à l'identification des victimes", ainsi que les habitants de la région. Le dirigeant s'est dit "impressionné par le professionnalisme, l'énergie, l'empathie et la sympathie qui ont été manifestés". MM. Spohr et Winkelmann se sont posés en hélicoptère peu avant 10H00 à Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence), base logistique des équipes de secours et d'enquête qui continuent de travailler sur les lieux du crash à une dizaine de kilomètres de là. Ils se sont rendus au poste de commandement opérationnel, près de la chapelle ardente. En Allemagne, Lufthansa a révélé mardi que le copilote soupçonné d'avoir provoqué le crash l'avait informé en 2009 d'un "épisode dépressif sévère". La maison-mère de Germanwings a affirmé avoir transmis au parquet de Düsseldorf (ouest), en charge de l'enquête allemande sur les causes du crash, des "documents supplémentaires" le confirmant. Lundi, le parquet de Düsseldorf avait révélé que le jeune homme avait suivi un traitement pour des tendances suicidaires dans le passé. Cité mardi par le quotidien populaire Bild, un enquêteur évoque comme "mobile principal" sa "peur" de "perdre son aptitude au vol en raison de ses problèmes de santé". - L'évacuation des corps terminée - Une semaine après la catastrophe aérienne, la gendarmerie française a expliqué mardi qu'il n'y avait "plus de corps sur la zone du crash" et que l'évacuation de ces derniers était donc terminée. Mercredi, "vingt militaires chasseurs alpins vont monter avec les équipes pour récupérer les effets personnels" des passagers, a précisé le lieutenant-colonel Jean-Marc Ménichini. Les équipes avaient commencé l'hélitreuillage des corps dès le lendemain du crash. Depuis lundi, une piste d'accès à la zone du crash de quatre kilomètres, aménagée par un bulldozer et des engins en coupant directement dans la forêt, avait permis aux enquêteurs d'accéder au site par la route, accélérant par la même occasion le rapatriement des prélèvements par des containers frigorifiques transportés par quatre camions tout-terrain. Au total, plus de 4.000 pièces -prélèvements humains et débris de l'avion - ont été ramassées et évacuées du site depuis le début des recherches par la quarantaine de personnels travaillant sur le site, des enquêteurs de la police scientifique, dont la sécurité est assurée par des gendarmes de haute montagne. Les gendarmes estiment que la seconde boîte noire, toujours activement recherchée, pourrait se trouver à l'extérieur du périmètre de recherches. Deux hélicoptères survolent depuis deux jours les alentours de la zone d'impact de l'avion sur la montagne, afin de repérer d'éventuels éléments qui se trouveraient à l'extérieur du secteur délimité par les enquêteurs. Mercredi, un service oecuménique funèbre aura lieu à 17H à l?église catholique de Haltern (ouest de l'Allemagne), dont étaient originaires les 16 élèves allemands morts dans la catastrophe. Pour faire face aux probables demandes de dommages et intérêts de la part des familles, le consortium d'assureurs conduit par le géant allemand Allianz a mis de côté 300 millions de dollars (279 millions d'euros), a indiqué la Lufthansa. Même s'il était prouvé que M. Lubitz a volontairement provoqué le drame, cela ne changerait rien aux indemnisations auxquelles les proches des victimes ont droit, selon des spécialistes du secteur. - Vidéo controversée -

