JO 2024 : les épreuves de voile en Normandie ?

Quelques semaines après les déclarations du Président de la République François Hollande annonçant la volonté française d'accueillir les Jeux OLympiques 2024, c'est au tour de la Normandie de surfer sur la vague olympique. Dans un courrier cosigné par le président de la Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Région Basse-Normandie Laurent Beauvais et la députée de Seine-Maritime et ancienne ministre des Sports Valérie Fourneyron, et envoyé au Comité Français du Sport International, est mentionné "l'intérêt de la Normandie" pour l'accueil des épreuves de voile et les épreuves nautiques, signifie-t-on dans l'entourage de la députée.

"On montre qu'on est là"

Le site des épreuves de voile ne pouvant se trouver en Ile-de-France, le CFSI doit envoyer un courrier d'appel à candidatures dans les semaines à venir pour que les sites voulant accueillir les épreuves de voile déposent leur dossier. Par ce courrier, les élus normands manifestent déjà leur volonté : "On montre qu'on est là", explique une proche de Valérie Fourneyron.

Pour appuyer leur candidature, les signataires rappellent dans le courrier que "la Normandie représente la porte d'entrée maritime naturelle de Paris et son bassin" et soulignent que le territoire normand "est une grande terre de voile et de nautisme" qui accueille "depuis longtemps les plus grandes compétitions internationales".

Proche de l'Ile-de-France

Les signataires énumèrent également les autres atouts de la Normandie, notamment sa proximité avec l'Ile-de-France et l'habitude qu'elle a de recevoir les grands événements, Armada en tête. "Forts de tous ces éléments, nous vous informons que nous sommes volontaires pour accueillir en Normandie les épreuves Olympiques et Paralympiques de voile, de nautisme, et plus largement l’ensemble des animations sportives et territoriales liées à ces disciplines dans le cadre du projet Olympique et Paralympique", concluent-ils.

Reste à savoir quels sites pourraient accueillir ces épreuves, entre le littoral manchois, calvadosien et seinomarin.