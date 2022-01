Paris (AFP). Galeries Lafayette: fermeture de deux magasins, le sort de celui de Lille en suspens

La direction des Galeries Lafayette a annoncé mardi la fermeture de deux magasins, à Thiais (Val-de-Marne) et Béziers, tandis que l'avenir d'un troisième magasin, celui de Lille, reste encore incertain, a-t-on appris de sources syndicales. L'annonce a été faite lors d'une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise (CCE), ont indiqué à l'AFP une responsable CGT et la fédération FO commerce. Sollicitée, la direction n'avait pas réagi dans l'immédiat. Les magasins de Thiais - 117 salariés et 80 démonstrateurs (personnels employés par des marques) - et Béziers (45 salariés et 30 à 40 démonstrateurs) devraient fermer fin 2015, a précisé Brigitte Giuga, déléguée syndicale centrale CGT. Quant au magasin de Lille (160 salariés et environ 70 démonstrateurs), des "négociations sont encore en cours avec le bailleur" avec, en option, la concession du rez-de-chaussée à un repreneur, ce qui entraînerait la suppression de 30 postes, a-t-elle ajouté. Faute de parvenir à un accord, le magasin serait aussi fermé. La décision devrait être prise dans les deux semaines à venir. Le prochain CCE est prévu le 8 avril. Vendredi, les fédérations FO et CFDT du commerce s'étaient inquiétées de ces projets de fermeture. Les Galeries Lafayette comptent 64 magasins, dont 59 en France - incluant le navire amiral du Boulevard Haussmann à Paris - et 5 à l?étranger (Berlin, Casablanca, Dubaï, Jakarta, Pékin), selon le site du groupe.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire