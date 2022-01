Koweït (AFP). Quatre Syriens sur cinq vivent dans la pauvreté et la misère, selon Ban Ki-moon

Quatre Syriens sur cinq vivent dans la pauvreté et la misère, a affirmé mardi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour qui il s'agit de "la crise humanitaire la plus grave de notre temps". "Quatre Syriens sur cinq vivent dans la pauvreté, la misère et les privations. Le pays a perdu près de quatre décennies de développement humain", a déclaré M. Ban à l'ouverture de la troisième conférence annuelle à Koweït des donateurs pour la Syrie. "Près de la moitié des hommes, femmes et enfants de ce pays ont été contraints de fuir leurs foyers", a-t-il déploré. Le conflit en Syrie a fait plus de 215.000 morts depuis mars 2011 et plus de 10 millions de réfugiés ou déplacés, soit près de la moitié des quelque 23 millions d'habitants que compte le pays, un record mondial inégalé depuis 20 ans selon l'ONU. C'est pour cela que l'ONU réclame un effort sans précédent à la conférence qui se tient au niveau des ministres des Affaires étrangères de 78 pays, sous la présidence de Ban Ki-moon. Elle entend lever la somme record de 8,4 milliards de dollars en un an. A l'ouverture de la conférence, l'émir du Koweït a fait une promesse de dons d'un demi-milliard de dollars pour la Syrie, qualifiant la situation dans ce pays de "plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire moderne". "J'ai le plaisir de vous annoncer un engagement à hauteur de 500 millions de dollars du gouvernement du Koweït et du secteur privé pour soutenir les efforts humanitaires en Syrie", a déclaré l'émir Sabah al-Ahmad Al-Sabah. "Nous sommes réunis ici pour répondre à la plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire moderne", a-t-il souligné.

