Black Eyed Peas fait un carton au Super Bowl -video

La cérémonie d'ouverture du Super Bowl est digne d'un show gigantesque et destinée chaque année à plus de 100 millions de téléspectateurs.

The Black Eyed Peas a interprété quelques-uns de ses tubes planétaires. Prestation impressionnante, alors que leur concert au stade de France devrait afficher complet pour la troisième fois consécutive.

Black Eyed Peas est descendu du ciel et en plus de chanter leurs propres morceaux, l’artiste Slash est venu accompagner Fergie sur "Beautiful Dangerous", leur duo paru il y a tout juste quelques semaines. "I Gotta Feeling", "Pump It", "Let Get It Started", "Where Is The Love" et "The Time (Dirty Bit)" ont été interprétés au milieu d’un stade recouvert d’une foule de figurants habillés de blanc. Superbe effet.

