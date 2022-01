Elections départementales: rebondissement sur Alençon 2

Emmanuel Darcissac, du binôme PS malheureux sur le canton Alençon 2 au soir du second tour des élections départementales en raison de son plus jeune âge que celui du binôme UDI, demande que le binôme vainqueur remette son mandat en jeu et que les 2 binômes retournent devant les électeurs. Le candidat socialiste incite le binôme Roimier/Lindet à prendre une initiative forte qui permettrait de lever toute ambiguité démocratique.

Une situation inédite après une égalité parfaite du nombre de voix sur les 2 binômes, un cas unique en France dimanche dernier ... mais le code électoral prévoit que dans ce cas, le binôme à l'âge moyen le plus élevé, soit élu.