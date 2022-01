Un candidat du Front National reçoit des menaces de mort dans la Manche

Denis Feret et Marie-Christine Launay, candidats du Front National à Granville ont été largement battus au second tour des élections départementales par Jean-Marc Julienne, conseiller sortant et Sylvie Gâté. Dimanche soir sur le plateau de Tendance Ouest, Denis Feret a déclaré avoir reçu des menaces de mort. VIDEO