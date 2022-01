Handball : des Vikings caennais plus que jamais en furie

Les superlatifs manquent pour qualifier le tour de force qu'est en train de réaliser le Caen Handball. Longtemps positionnés dans le milieu de tableau, la faute aux six défaites concédées lors des onze premières journées de Nationale 1, les Vikings sont désormais co-leaders du classement. Une position inattendue – c'est le moins que l'on puisse dire – qu'ils doivent à une série de sept victoires consécutives.

Après avoir réalisé la performance de battre Vernon chez lui, Caen a encore frappé un grand coup en atomisant le CPB Rennes, samedi 28 mars (35-22). Le 9-0 infligé en première mi-temps a permis aux Caennais de franchir rapidement la barre des dix buts d'avance. Il n'y a, dès lors, plus eu le moindre suspense tant les débats se sont révélés à sens unique. "Il n'y a pas eu photo, reconnaissait l'entraîneur rennais Franck Prouff. Caen était beaucoup plus fort, tactiquement, physiquement et au niveau de l'envie." De la part de l'ex-deuxième du classement, voilà qui en dit long !

Caen reprendra la compétition le samedi 11 avril par un déplacement à Lanester. Les barrages de montée n'ont jamais été aussi accessibles... d'où les interrogations qui commencent à agiter le club bas-normand.

Il lui faudrait quasiment doubler son budget pour être autorisé à évoluer en Pro D2. "Il faut que cela soit le projet de tous : partenaires publics, partenaires privés, dirigeants et je dirais même le projet d'un territoire", indique le vice-président Thomas Lamora.